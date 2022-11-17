السيطرة على حريق نشب في ورشة دون إصابات بأكتوبر

أخمدت الحماية المدنية بالجيزة، حريق نشب داخل ورشة تابعة لمصنع الشركة المصرية للخرسانة بالمنطقة الصناعية الثالثة، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة للتحقيقات.

بلاغ بالحريق

ورد تفاصيل البلاغ، عندما ورد لقسم ثان أكتوبر، تبلغ من غرفة عمليات الحماية المدنية، بوجود اشتعال داخل ورشة تابعة لمصنع أحد الشركات بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة القسم، بالانتقال والفحص، تبين أن المصنع على مساحة 200 متر «مرخص»، ملك شخص، ونشوب الحريق بسيارة فنطاس محمل عليها 5 آلاف لتر جاز خاص بالورشة، لتموين السيارات، وتم السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات.

نتيجة ماس كهربائي

ورجحت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، سبب نشوب الحريق، نتيجة ماس كهربائي بالوصلات الكهربائية بالسيارة الفنطاس، وانتدب جهات التحقيق فريق من خبراء الأدلة الجنائية.