حبس متهم بحوزته 1400 أمبول مخدر في القاهرة: قانوني يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص بالقاهرة بعد ضبط بحوزته 1400 أمبول من العقاقير المخدرة تحصل عليها من أحد الأشخاص لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث أدار صفحة على موقع التواصل الاجتماعي لبيع تلك المواد المخدرة لتحقيق أرباح مادية، وأمرت بإرسالها إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها، وسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة القاهرة، فكانت البداية عندما وردت معلومات إلى رجال الشرطة تفيد وجود صفحة على «فيسبوك» تروّج لأدوية مخدرة محظور تداولها داخل البلاد بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحديد المتهم بإدارة الصفحة، وتحديد مكان تواجده وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.

1400 أمبول

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم في المطرية أثناء استقلاله سيارة حيث عثر بحوزته على 1400 أمبول من العقاقير المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف أنه حصل عليها من أحد الأشخاص مقيم خارج البلاد، ويتولى عرضها للبيع من خلال موقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة فقد أوضح مصطفى عيد رماح المحامى بالنقض خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات المصري بين في المادة 34 «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأضاف أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.