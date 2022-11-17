القبض على 4 أشخاص بحوزتهم خرطوش في طريقهم إلى مشاجرة ببولاق الدكرور

تمكن النقيب محمود هنيدي، من إدارة تأمين الطرق والمنافذ والقوة المرافقة له من القبض على 4 أشخاص حال استقلالهم توكتوك، وبحوزتهم فرد خرطوش فى طريقهم للتشاجر مع شقيق أحدهم، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد على عبد الرحمن رئيس القطاع بالقبض على كل من صاحب جراج 33 سنة، سائق توكتوك 28 سنة، عاطل 22 سنة، عاطل 22 سنة وجميعهم مقيمين بأوسيم، حال استقلالهم دراجة بخارية توكتوك قيادة الثاني، وبحوزتهم فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار.

للتشاجر مع شقيقه

وبمواجهتهم أمام اللواء علاء فتحى نائب مدير المباحث أقر الأول حيازته السلاح النارى واصطحابه لباقى المتهمين للتشاجر مع شقيقه من آلام المقيم بولاق الدكرور لاستيلائه على توكتوك من الجراج عمله وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذات الأقوال تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني للمتهمين، قال أحمد حسن المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن القانون حدد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه، ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

أوضح الخبير القانوني أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وتصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.