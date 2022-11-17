نور اللبنانية وناهد السباعي في عرض فيلم «19 ب» بمهرجان القاهرة السينمائي

حرص عدد كبير من الفنانين، على حضور العرض الخاص للفيلم المصري 19 ب، والمعروض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في المسابقة الدولية، إذ يشهد العرض العالمي الأول.

وكان من أبرز الحضور كل من إلهام شاهين، وليلى علوي، وبطلة العمل ناهد السباعي، ونور، ويسرا اللوزي، ومريهان حسين، وجيهان خليل، كتابة وإخراج أحمد عبد الله السيد، وإنتاج فيلم كلينك، وبطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد.

تعرف على أحداث فيلم 19 ب

ويدور الفيلم في إطار تشويقي، إذ يتناول قصة حارس عقار يحيا وحيدا وشبه معزولا في الفيلا المهجورة التي يحرسها، لكن مواجهة لاحقة تجمعه مع شخص آخر في الشارع المقابل لـ شارعه ستجبره على تغيير نمط حياته بالكامل.