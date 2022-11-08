صناع فيلم «19 ب» يستعينون بـ12 حيوانا أليفا للمشاركة في العمل

قدم المخرج أحمد عبدالله السيد حيوانات الشارع بطلًا رئيسيًا في فيلمه الروائي الطويل «19 ب»، والذي ينطلق في عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44 والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 13 وحتى 22 نوفمبر المقبل.

استعانة المخرح بـ12 حيوانا

واستعان المخرج أحمد عبد الله بحوالي 12 حيوانًا أليفًا ما بين كلاب وقطط، ليضعهم في سياق حيوانات الشارع التي اعتادت على العيش في الفيلا التي يحرسها حارس العقار، موضحًا: «قضينا فترة معايشة مع الحيوانات الأليفة أثناء الفيلم، ولم ندفعهم إلى التصوير أو نحاول إجبارهم، بل كنّا نتركهم على طبيعتهم وننتظر اللحظة المناسبة لتصوير المشهد».

وتابع المخرج في بيان: «فترة التعايش التي قضتها حيوانات الشارع مع أبطال وصنّاع الفيلم جعلتهم يتصرفون بطبيعتهم الخاصة، وفوجئنا بردود أفعالهم في بعض المشاهد، والتي كانت نابعة من حب وتعلّق بالشخصية».

وقال الفنان سيد رجب: «تحمست للمشاركة في الفيلم بعدما عرفت أنه سيضم الكثير من حيوانات الشارع».

تفاصيل فيلم «ب 19»

وأكد أحمد عبد الله أنه تحرّى في اختيار فريق عمل الفيلم أن يكونوا جميعًا إما محبين للحيوانات الأليفة أو لديهم حيوانات في منازلهم، كما صرّح: «لم يعد أي حيوان إلى الشارع، فمعظم الحيوانات الأليفة التي تم استخدامها في (19 ب) كانت من مصادر مختلفة، إما من منازل بعد الأصدقاء وفريق العمل أو من الشارع، وهناك حيوانات تم تبنيها من فريق عمل الفيلم بعد انتهاء التصوير».

وتدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يعيش حياة روتينية في فيلا قديمة منذ ستينات القرن الماضي، لتصبح الفيلا عالمه الخاص، ولكن يكسر استقراره شاب يريد اقتحام مساحته الخاصة، ليجد حارس العقار المُسن نفسه في مواجهة لم يتوقعها يعيد فيها اكتشاف ذاته من جديد.