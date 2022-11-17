إلهام شاهين عن كاملة أبو ذكرى: «لما بشتغل معاها بسلملها نفسي»

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على حضور الندوة الخاصة بالمخرجة كاملة أبو ذكري، المقامة الآن على خشبة مسرح النافورة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44.

إلهام شاهين توجه كلمة كاملة أبو ذكري

ووجهت الفنانة إلهام شاهين كلمة خاصة لـ كاملة أبو ذكري قائلة، «أنا واحدة من الممثلات بفرح لما بشتغل مع كاملة َبسلملها نفسي بثقة فظيعة من أكتر المخرجات اللي بيحبوا الممثلين بجد لإن فيه مخرجين بيغيروا من الفنان».

وتابعت إلهام: «كاملة أبو ذكري ترفع اسم مصر عاليا في كل المهرجانات الدولية، وحصلت على كثير من الجوائز كأحسن ممثلة بسبب فيلم يوم للستات، دا تكريم مستحق شرفتي اسم مصر وشكرا حسين فهمي إنك فكرت في اسم كاملة».

المخرجة كاملة أبو ذكري توجه الشكر لـ إلهام شاهين

كما حرصت المخرجة كاملة أبو ذكري، على توجيه كلمة خاصة هي الأخرى للفنانة الهام شاهين قائلة: «بشكر إلهام حبيبتي على الكلام اللي قالته والمخرج مش ساحر في النهاية الموهبة هيا اللي بتحركني معاه أنا بكون سبب ان بيكون فيه مخزون لسه مخرجش بس أنا حظي كويس إن اشتغلت مع ممثلين كبار صادقين».