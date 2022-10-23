بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في منفلوط بأسيوط

أصيب 9 أشخاص بينهم 4 طلاب جامعيين بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، أمام كوبري قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط في أسيوط، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند كوبري الحواتكة بمركز منفلوط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم «3128 ى ط ا» على جانب الطريق.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة هبة هاشم محمد حسن، 17 سنة، بكسر في الترقوة وكدمات بالجسم، وفاطمة حسن أحمد، 44 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وناهد محمد أحمد حمادة، 19 سنة، طالبة بكلية الشريعة الإسلامية، مصابة بكدمات بالجسم، وضحى مالك عبدالجواد، 18 سنة، طالبة بكلية طب أسيوط، ومصابة بكدمات بالجسم، ومحمد عبدالسلام كامل، 29 سنة، مصاب بجرح في الرأس 10 سم.

كما نتج عن الحادث إصابة نعمة حسين أحمد حسن، 25 سنة، بكدمات في الجسم، وسلمى محمد سمير، 32 سنة، مصابة بكدمات بالجسم، وفاطمة عرفة عبد الرحمن، 17 سنة، طالبة بكلية طب الأزهر، مصابة بكدمات في الجسم، ونهى خالد محمود أحمد، 18 سنة، طالبة بطب الأزهر، مصابة بكدمات في الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفيي أسيوط الجامعي ومنفلوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.