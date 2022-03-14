اعرف إزاي تكسب مليون جنيه في السنة من مشروع «كبدة وبرجر وسجق»

يرغب بعض الشباب في إقامة المشروعات الصغيرة الخاصة بهم، ولكن قد لا يعرفون كيف تكون البداية؟ أو كيف يقومون بعمل دراسة جدوى، وما هي أكثر المشروعات تحقيقا للربح، لذلك فإن الحكومة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تمول أفكار المشروعات، وأيضا تنشر دراسات جدوى للاسترشاد بها، ومنها مشروع الوجبات شبه الجاهزة.

دراسة جدوى مشروع الوجبات شبه الجاهزة

قدمت منصة المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع البنوك الحكومية، فكرة دراسة جدوى لمشروع إعداد الوجبات شبه الجاهزة من اللحوم، إذ يتم تمويل المشروع برأس مال مليون و100 ألف جنيه، على أن يحقق صافي أرباح يصل إلى 850 ألف جنيه في السنة الأولى، ومليون و300 ألف جنيه في السنة الخامسة، ويقدم البنك الزراعي المصري تمويلا للمشروع بفائدة مالية قيمتها 5%، ويتم تقسيطها لمدة 5 سنوات بالتدريج.

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وتستعرض «الوطن» دراسة جدوى استرشادية للمشروع:

الأطعمة الموجودة في المشروع

حواوشي.

كفتة.

سجق.

برجر.

الآلات والمعدات والخامات

ثلاجة مباني في العنبر.

مفرمة.

عجانة.

مدفع لتعبئة السجق.

مكبس برجر.

ماكينة تغليف بلاستيك.

معدات اختبار جودة.

ماكينة طبع تاريخ.

ترولي حديد متحرك.

ميزان طبلية.

ماكينة تعبئة تحت تفريغ.

كبة.

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دراسة السوق

أثبتت دراسة السوق أن قدرة المستهلكين الشرائية بالنسبة للمنتج المعروض جيدة، إذ أن الوجبات شبه الجاهزة من اللحوم المفرومة يكثر الطلب عليها، والعميل يبيع جملة لعدد كبير من العملاء بعدد كبير من المحافظات، ما يجعل لدى المستهلكين قدرة كبيرة جدا على شراء المنتج المعروض دون وجود أي معوقات تسويقية وبيعية.

مدة دورة الإنتاج لمدة شهر

عدد العمال: 12 عاملا.

الاستثمارات الكلية للمشروع: مليون و61 ألفا و544 جنيها.

البنك يمول المشروع بمبلغ: 765 ألف جنيه.

حجم المبيعات السنوية المتوقعة: 6 ملايين و300 ألف جنيه.

صافي الأرباح في السنة الأولى: 862 ألف جنيه.

يذكر أن جميع الأرقام المالية الواردة في ملخص دراسة جدوى المشروع استرشادية وقابلة للزيادة أو النقصان، طبقا لأسعار السوق وقت إنشاء المشروع.