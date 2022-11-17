سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات اليوم الخميس

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، إن أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس، خاصة عيار 21، شهدت حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات التي تحدث على مستوى العالم.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأضاف«نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عيار 21 من الذهب سجل 1.268 جنيه للبيع، 1.272 جنيه للشراء، وبلغ سعر أوقية الذهب 1761 دولارا.

وأوضح أن عيار 24 سجل 1.449 جنيه للبيع، و1.454 جنيه للشراء، وعيار 22 سجل 1.328 جنيه للبيع، و1.333 جنيه للشراء.

وتابع: «وصل عيار 18 لـ1.087 جنيه للبيع، و1.090 جنيه للشراء، وعيار 14 لـ845 جنيها للبيع، 448 جنيها للشراء، وسجل عيار الذهب 12 قيمة 725 جنيها للبيع، و727 جنيها للشراء».

سعر الجنيه الذهب عيار 21 والأونصة

وتابع سكرتير الشعبة، أن سعر الجنيه الذهب سجل 10.144 جنيه للشراء، و10.176جنيه للبيع، وسعر الأونصة وصلت إلى 45.068 جنيه للبيع، و45.211 جنيه للشراء، في حين وصل سعر الكيلو الذهب إلى 1.449.143 جنيه للبيع، و 1.453.714 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال العالمية

وكان متوسط أسعار الذهب بأسواق المال العالمية، سجلت ما يلي:

- عيار 24 وصل لـ 56.63 دولار أمريكي أي 1.388 جنيه مصري.

- عيار 22 وصل لـ 51.91 دولار أمريكي أي نحو 1.273 جنيه مصري.

- عيار21 وصل لـ 49.55 دولار أمريكي أي نحو 1.215 جنيه مصري.

- عيار 18وصل لـ 42.47 دولار أمريكي أي نحو 1.041 جنيه مصري.

- عيار 14وصل لـ 33.03 دولار أمريكي أي نحو 809.91 جنيه مصري.

- عيار 12 وصل لـ 28.32 دولار أمريكي أي نحو 649.21 جنيه مصري.