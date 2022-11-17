تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا ومعلق المباراة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في تمام الساعة الخامسة مساء غد الجمعة، صوب استاد جابر الأحمد بدولة الكويت الشقيقة، حيث ستقام مباراة مصر وبلجيكا الودية، وذلك من خلال تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا، التي ستقام في ذلك التوقيت.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات منتخب بلجيكا لكرة القدم لخوض مباريات مونديال كأس العالم، الذي سينطلق من الدوحة عاصمة دولة قطر، الأحد المقبل، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها دولة عربية بتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم.

«الوطن» تقدم في التقرير التالي، خدمة لقرائها في كل مكان، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية، ومعلق المباراة المحتمل أن يقوم بإذاعة هذه المباراة التي تعد مباراة مهمة لكلا المنتخبين المصري والبلجيكي، خاصة أن اللقاء سيضم لاعبين من أهم لاعبي الكرة في العالم، اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المصري، وأحد أشهر لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي، بينما يضم منتخب بلجيكا أحد أهم حراس مرمى العالم، كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، إذ ستلتف الأنظار حول هذين النجمين بصفة خاصة.

وإليكم تردد أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا، ومعلق المباراة على النحو التالي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

أولاً: تردد مجموعة قنوات أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، وترددها كالآتي:

- أون تايم سبورت 1

التردد: 11861

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5

- تردد قناة أون تايم سبورتس 2

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قنوات الكويت الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ثانيا: تردد القنوات الرسمية لدولة الكويت، الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا على القمر الصناعي عرب سات بدر 4، وضبطها على النحو التالي:

اسم القناة: Kuwait TV1

القمر الصناعي: نايل سات HD

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

ويمكن ضبطها

القناة: الكويت العامة Kuwait TV1

القمر الصناعي: عرب سات بدر 4

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

معلق مباراة مصر وبلجيكا

وبشأن معلق مباراة مصر وبلجيكا الودية على مجموعة قنوات أون تايم سبورت المصرية 1 و2، فمن المرجح أن يكون المعلق المصري المعروف حاتم بطيشة، أو المعلق أيمن الكاشف أو المعلق المخضرم مدحت شلبي، بينما سيقوم المعلق الرياضي محمد العدالي، بالتعليق على المباراة من خلال ميكروفون قناة «A عربية - SD/HD».