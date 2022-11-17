إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة بترعة السلام بالدقهلية

أصيب 11 شخصًا في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم من محافظة دمياط في ترعة السلام بنطاق قرية ليسا الجمالية بالقرب من كوبري إسكندرية الجديدة.

وتمكن الأهالي وقوات الإنقاذ النهري من انتشال جميع العمال قبل غرقهم، وتبين أن السيارة كانت تحمل عددًا كبيرًا من العمال، وانقلبت بهم في الترعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار لمديرية الأمن بتفاصيل الحادث

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الجمالية، يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة السلام بناحية مركز الجمالية ووجود عدد كبير من المصابين.

إنقاذ 11 عاملا قبل غرقهم بترعة السلام

هرعت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، ومأمور وضباط مباحث مركز الجمالية، إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال 11 شخص مصابين بإصابات مختلفة، وجري إنقاذهم من الغرق ونقلهم إلى مستشفى الجمالية المركزي واتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة.

انتشال جميع المصابين من ترعة السلام

وبالفحص تبين أثناء عودة سيارة ربع نقل محملة بعدد كبير من العمال قادمة من محافظة دمياط ومتجهة إلى منقطة ليسا الجمالية، داخل ترعة السلام بالقرب من كوبري إسكندرية الجديدة، وأنه لا توجد أي وفيات وجميع الحالات بهم إصابات متنوعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.