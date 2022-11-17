إصابة 12 عاملا في انقلاب سيارة نقل بأسوان

أُصيب 12 عاملا، صباح اليوم، في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق «توشكى - أبوسمبل»، جنوب محافظة أسوان.

انقلاب سيارة ربع نقل

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على متنها عدد من العاملين في مشروع توشكى، وذلك أثناء سير السيارة بطريق توشكى بالقرب من محطة 4 شمال شرق مدينة أبو سمبل.

نقل المصابين إلى المستشفى

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، والذي أسفر عن إصابة 12 عاملا.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتبين إصابتهم بجروح وكسور.

حرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث ، وطلبت جهات التحقيق تقرير المرور حول أسباب الحادث.