وفاة شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

لقى شخص مصرعه فيما أصيب أخر، مساء اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

بلاغ بالواقعة لمديرية الأمن

وتلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام مدخل قرية الدومة، بالسماينة، في مركز نجع حمادي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن كمال حسين محمد أحمد، 52 عاما، لقى مصرعه، فيما وأصيب سيد خلف الله، 35 عاما.

جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيال الحادث، كما تم طلب تقرير المرور حول أسباب الحادث، وتقرير طبي حول المتوفي والمصاب.

3 حوادث متفرقة في قنا

كانت محافظة قنا، شهدت صباح اليوم، 3 حوادث متفرقة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

الحادث الأول كان أمام مدرسة الزراعة في فرشوط، أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما إلى مستشفى فرشوط المركزي.

أما الحادث الثاني والثالث كان في مركز نجع حمادي، وأسفرا عن إصابة شخصين، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثين.