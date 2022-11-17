إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي المنيا

أصيب اليوم الخميس، 6 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا.

انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي ملوي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي وإصابة 6 أشخاص بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا بالقرب من مركز ملوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور.

الحادث وقع بسبب انفجار إطار السيارة

ورجحت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي، وقوع الحادث بسبب انفجار أحد الإطارات واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وقد تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور رفع آثاره وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

وشهدت محافظة المنيا، الثلاثاء الماضي، حادث تصادم بين السيارة رقم 1569 ن ب ر، ميكروباص، 1652 ي ط ر، ربع نقل، بطريق الصعيد الزراعي السريع، أمام مركز مطاي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كل من: إسلام فريد محمد 30 عاما، مقيم بمطاي، ناصر سالم محمد 54 عاما، مقيم بسمالوط، رجب معروف 56 عاما سائق الميكروباص، أحمد محمد 30 عاما سائق الربع نقل.