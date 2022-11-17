«مصر تستطيع» يعرض مسيرة باحث مصري مدير أول معهد فرنسي لتخزين الهيدروجين: «عمل معجزات»

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تليفزيونيا عن الدكتور هيثم رمضان، مدير البحث والابتكار في أول معمل فرنسي بنظام الهيدروجين.

حجز مقعدا مميزا في ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

قال الإعلامي أحمد فايق في التقرير: «بـ100 بحث منشور في مجلات ومؤتمرات علمية رفيعة المستوى، حجز العالم المصري الدكتور هيثم رمضان، مقعدا مميزا في ملف شديد التعقيد، على الأقل بالنسبة للمصريين، وممكن يكون بدأنا نفهمه، ونهتم به كمواطنين بعد قمة المناخ، كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر».

أضاف الإعلامي أحمد فايق، خلال التقرير التليفزيوني، أن العالم المصري الدكتور هيثم رمضان، هو مدير أول معهد فرنسي لتخزين الهيدروجين، ومسؤول البحث والابتكار به، وهذه المرحلة سبقتها مراحل كثيرة وتعب أكثر، بعد حصوله على الدكتوراه في الطاقة والتحكم الآلي من المدرسة الوطنية العليا للكهرباء بجامعة جنوب باريس، حتى إجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في معمل الإشارات والنظم واتحاد أبحاث خلايا الوقود ومعمل «فيمتو» وجامعة بلفور مونبوليار بفرنسا.

ولفت إلى أنه على المستوى المهني، يعد الدكتور هيثم رمضان، باحث رئيسي ومنسق لعدد ضخم من المشروعات المصرية الفرنسية، وفي مجالات مختلفة، كما أنه أشرف وناقش عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مصر وفرنسا.

من أفضل 2% من علماء العالم

وأفاد بأنه في شهر مايو الماضي، كان الدكتور هيثم رمضان واحد من المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر «مصر تستطيع» بالصناعة، ووقتها عرض لأول مرة رؤيته عن الهيدروجين الأخضر، وكان المصطلح وقتها إعلاميا جديد في مصر، قبل أن يصبح محور من محاور قمة المناخ في شرم الشيخ، ما يعزز اختيار الدكتور هيثم رمضان من أفضل 2% من علماء العالم، وأكثرهم تأثيرا في علوم الهندسة الكهربائية ضمن القائمة التي أصدرتها جامعة ستانفورد الأمريكية في أكتوبر للعام الثالث على التوالي.