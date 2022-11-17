هيثم شاكر لـ«أنغام»: «حققت حلمي ورجعت السعودية مطرب مشهور»

قال الفنان هيثم شاكر، إن نجاح حفلاته في السعودية يعود لبداية حلمه في المجتمع السعودي، وبدء مشواره الفني منذ أن كان طفلا، مضيفا: «وأنا خارج من السعودية كنت بقول يا ترى هل ممكن أرجعها في يوم من الأيام وأنا مطرب، والحمد لله بعد سنين حققت الحلم وبقيت مطرب مشهور ورجعت السعودية وشوفت استقبال ضخم جدا وكان صعب أتحكم في مشاعري».

الشعب السعودي يحب الموسيقى

وتابع «شاكر» خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام: «الشعب السعودي يحب الموسيقى ويرحب بالضيوف جدا، وبيسمعوا بقلبهم، وحاولت أعلم نفسي الموسيقى كدراسة لكن لم أوفق، ومعنديش رفاهية الوقت أني أتعلم بشكل أكاديمي، لكن عندي خبرة من العمل والاحتكاك بالوسط الموسيقى، لكن مقدرتش أتعلم العزف الاحترافي على آلة معينة».

وأشار الفنان هيثم شاكر إلى أنه لحن العديد من الألحان لنفسه ولكن لم يقدمها للجمهور من قبل، ولكنه لحن أغنية «اعتذري» للفنان تامر حسني، مضيفا: «عندي حوالي 20 جيجا ألحان موسيقية لكن لسه مخرجتش حاجة منها للنور».