«صناعة الحبوب»: أزمة الأرز انتهت بعد طرحه في المجمعات الاستهلاكية

قال المهندس مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الفترة الحالية لا تشهد أي اختفاء للأرز، حيث جرى ضخ كميات كبيرة في الأسواق من قبل وزارة التموين وعدد من المضارب للحد من النقص الذي حدث خلال الأيام الماضية نتيجه جشع بعض التجار.

ضخ كميات كبيرة من الأرز في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية

وأضاف «الوليلي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم ضخ الأرز في السلاسل التجارية الكبرى والمجمعات الاستهلاكية بسعر 14.50 جنيه للكيلو الأرز ويصل لـ15 جنيها، وذلك لزيادة الرقابة على المنتجات من قبل مديرية التموين ووزارة الداخلية على الأسواق.

كشوفات بأسماء التجار لمراقبة بيع الأرز

ولفت إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم الانتهاء من إعداد كشوف بأسماء التجار القطاعي والمحلات لتوفير الأرز لديهم ومراقبة السوق عليهم، للتأكد من عدم تخزين الأرز وبيعه بالضوابط الموضوعة من الدولة.

حظر نقل الأرز بين المحافظات دون أوراق وتصاريح

وأشار إلى

إنه تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة للحد من جشع بعض التجار وأصحاب المضارب والمزارعين الذين امتنعوا عن توريد الأرز وتخزين الأرز الشعير، موضحا أنه تم حظر نقل الأرز الشعير بين المحافظات إلا من خلال تصاريح خاصة للنقل له من محافظة لأخرى.

وكانت الدولة قد حددت سعرا لبيع الأرز ليكون 15 جنيها للأرز المعبأ، وجاء ذلك للتأكد من وصول السلعة بسعر مناسب ويصلح لجميع المواطنين.