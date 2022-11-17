تحرير 8 محاضر للمزارعين المخالفين لتوريد الأرز في الإسكندرية

حررت إدارة الرقابة التموينية في مديرية التموين والتجارة الداخلية 8 محاضر في منطقة أبيس للمزارعين المخالفين للتعليمات الوزارية بتوريد شعير الأرز بإجمالي 8469 كيلوجراما.

وجاء ذلك تحت إشراف مؤنس محمد، مشرف عام الرقابة التموينية، والدكتور عبدالله عثمان، مدير إدارة تموين وسط، وأحمد عبد الرحيم، رئيس الرقابة، وأحمد هيبة مفتش التموين في إداة وشسط، وأحمد حسن، وأحمد علي، مفتشي الرقابة التموينية في المديربة، بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب في المديرية، برئاسة أماني حلمي، ومصطفى محمود، مفتش القسم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الخميس، جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

وزير التموين يشدد على تكثيف الحملات التفتيشية

كان الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على المديريات بتكثيف الحملات التفتيشية على مراكز زراعة الأرز لمتابعة التزام المزارعين بتوريد طن من الأرز الشعير من كل فدان مزروع، متابعًا بأن وزارة التموين تستهدف الموسم توريد 1.5 مليون طن من الأرز لصالح هيئة السلع التموينية وهو ما يمثّل 25% من الكميات المنزرعة من أجل تأمين مخزونها من سلعة الأرز من إجمالي 5 ملايين طن أرز شعير حصيلة زراعة 1.5 مليون فدان.