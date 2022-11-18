ندوات حول مواجهة الأفكار الهدامة في المدارس والمعاهد أزهرية بالمنيا

نظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا، بالتعاون مع الكنيسة، ولجنة صانعي السلام، ومديرية التربية والتعليم، ندوة تحت عنوان «الوسطية ومواجهة الأفكار الهدامة -السوشيال ميديا».

وتأتي الندوة ضمن سلسلة البرامج الدعوية والإرشاد الديني تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور أحمد محمد طلب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنيا، محسن خالد الوكيل الثقافي بالمنطقة الأزهرية، والدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية.

تصحيح بعض المفاهيم والأفكار المغلوطة

أقيمت الندوة بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية للبنات، في مدينة المنيا، ضمن سلسلة لقاءات تأتي تباعاً في جميع المدارس والمعاهد الأزهرية، لرفع الوعي الديني لدى الطلاب، وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار المغلوطة.

وقال الدكتور منصور عبد المجيد، عضو لجنة صانعي السلام خلال الندوة، إن الإسلام يدعو إلى العلم وتعلم كل ما هو حديث، لأهمية التطور العلمي في الحياة، ودوره في بناء الأوطان، محذرا من الإفراط في استخدام السوشيال ميديا لتأثيرها السلبي.

إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا

واستعرض القس بولس نصيف يعقوب، ممثل الكنيسة أمثلة على إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا، ودور الشباب والفتيات في مواكبة العصر والتسلح بالعلم والاختراعات، حيث أنها المستقبل للأمم والأوطان، فالشباب والفتيات ذخيرة الأمة ومستقبلها ويجب تركهم للسوشيال ميديا غير الهادفة والسلبية، ويجب الجلوس معهم وتوعيتهم تجاه هذا الخطر الداهم.

وشدد الشيخ جمال عبد الحميد، وكيل معهد أزهري على أهمية تربية النشء على أسس دينية ومبادئ أخلاقية، وشرح معني الابتزاز وأنواعه، وتأثيره على استقرار وأمن المجتمع، كما قدم نصائح للشباب بكيفية التعامل بالشكل الأمثل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وإرسال رسالة للأسر بطرق حماية أبنائها، وكيفية مراقبتهم تفاديا لوقوعهم فريسة أمام الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع.