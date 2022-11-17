طلاب جامعة المنيا يزورون مشروعات «حياة كريمة» في قرية تل العمارنة

أطلقت الادارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، زيارة ميدانية لطلاب الجامعة لقرى مشروعات المبادرة الرئاسية؛ لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، ولإطلاعهم على الجهد المبذول من الدولة للارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري.

تحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى

واستهدفت الزيارة قرية تل العمارنة، بمشاركة 50 طالبا وطالبة، وتم خلالها تفقد مجمع الخدمات الحكومية بأدواره الثلاثة «كاملة التشطيب»، والتي أهدته مبادرة «حياة كريمة» لقرى مصر ليضم كافة الخدمات الإجرائية من السجل المدني وفرع للشهر العقاري، ووحدة للبريد، للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى، واستفادتهم من جهود الدولة بملف التحول الرقمي والوصول للخدمات بسهولة ويسر، كما شملت الزيارة تفقد مجمع الخدمات الزراعية ومحطات تقوية المياه، ومحطات الرفع الخاصة بالصرف الصحي.

وقال الدكتور عصام فرحات القائم بعمل رئيس جامعة المنيا، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطور الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد حلماً تحقق على أرض قرى محافظة المنيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ونقلة حضارية بقرى المحافظة، مشيداً بمجهودات مؤسسة حياة كريمة لتعريف الطلاب بالمبادرة وما تقدمه الدولة من جهود استجابة لطموحات الشعب المصري لحياة كريمة.

تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين الشباب الجامعي

وفي نفس السياق، نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا ندوة تثقيفية لطلابها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بهدف تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية، وحاضرها أحمد العمدة منسق المبادرة بالمنيا، وبحضور الدكتور طارق صلاح عميد الكلية، والدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز وكيل الكلية، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وأكثر من 500 طالب وطالبة بالكلية، وذلك لإلقاء الضوء على إنجازات المبادرة، وتعزيزًا لثقافة العمل التطوعي لدي الشباب الجامعي، وتنمية روح الولاء والانتماء.