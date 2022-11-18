تشكيل مجموعات طلابية للتوعية بمخاطر المخدرات والإدمان في المنيا

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا ومديرية التربية والتعليم، زيارة ميدانية لطلاب مدرسة البيهو الثانوية المشتركة إلى مركز العزيمة الحكومي لتأهيل المتعافين من الإدمان بمركز سمالوط، في إطار رفع الوعي بخطورة الإدمان والمخدرات لدى النشء والشباب.

أنشطة للطلاب لرفع الوعي بخطورة الإدمان

وخلال الزيارة التي نُظمت تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تم تنفيذ عدد من الأنشطة للطلاب لرفع الوعي لديهم بخطورة الإدمان والمخدرات وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن التدخين والمخدرات في تلك المرحلة العمرية، كما تم تنفيذ عددا من الأنشطة الرياضية والثقافية مع الطلاب بهدف غرس ثقافة لدى الأجيال الجديدة ضد ظاهرة التدخين وتعاطى المخدرات كذلك تعريفهم بمجهودات الدولة في هذا الشأن لحمايتهم من تلك السموم.

طرق الحصول على العلاج المجاني

وتم تدريب الطلاب المشاركين بهدف تكوين مجموعات طلابية قادرة على التوعية بخطورة المخدرات والإدمان بين الأوساط الطلابية والتعريف بطرق العلاج المجاني الذي توفره الدولة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023 في سرية تامة.

وفى نهاية اللقاء تفقد الطلاب الورش الخاصة بتأهيل المتعافين من الإدمان داخل المركز، كما تفقد الطلاب معرض منتجات المتعافين من الإدمان.

رافق الطلاب خلال الزيارة، مارية نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المنيا، الدكتورة نيفين فكرى مدير مركز العزيمة لتأهيل المتعافين من الإدمان بمركز سمالوط، وسحر كمال رئيس قسم البرامج والمشروعات، وفريق من توجيه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم.