مراسلة «القاهرة الإخبارية»: 3 قتلى و20 مصابا في حادث السليمانية بالعراق

كشفت هبة التميمي مراسلة «القاهرة الإخبارية» من العراق تفاصيل حادثة السليمانية، مشيرة إلى أن انفجار خزان غاز في محافظة السليمانية بمنطقة كازيو، وتسبب في انهيار أحد المنازل وسط المدينة وسقوط 3 ضحايا بينهم طفل وإصابة 20 آخرين كحصيلة أولية.

خزان غاز تدفئة تسبب في الحادث

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، أن الانفجار وقع لخزان غاز يٌستخدم لمنظومة التدفئة.

وأشارت إلى أن مدير عام صحة السليمانية أعلن انتشال أكثر 20 مصابًا من تحت أنقاض المنزل المنهار وسط المدينة، وأفادت دائرة الطوارئ بتحرك 10 فرق إنقاذ إلى مكان الحادث لإخلاء المواطنين من مكان التفجير.

خلل أثناء اصلاح أسطوانة غاز

ولفتت إلى أن المنزل المنهار جراء التفجير كان يضم عددًا من الضيوف موجودين في المنزل، وحدث خلل أثناء إصلاح أسطوانة خزان الغاز على سطح المنزل، وأدى الانفجار إلى انهيار المنزل وأسفر عن 20 مصابًا، ومازلت جهود الإنقاذ جارية حتى الآن.

ولفتت إلى أن الشرطة أعلنت انهيار 3 منازل جراء الحادث، بالإضافة لوجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض حتى الآن.