مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو: روسيا مستمرة في عمليتها العسكرية

علق حسين مشيك مراسل فضائية «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الروسية موسكو على إعلان مسؤولية أوكرانيا عن الصواريخ التي سقطت على بولندا، مشيرًا إلى أن روسيا استقبلت الخطوة وفسرتها بأن الجميع لا يريد مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «الناتو».

هناك خشية أمريكية من مواجهة روسيا

وأوضح «مشيك» خلال مداخلة مع برنامج «هذا المساء» الذي يقدمه الإعلامي محمد عبدالرحمن أن هناك خشية أمريكية من أي مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

ولفت إلى أن السلطات الروسية لا تريد مواجهة عسكرية مع الناتو، نظرًا لأنها ستكون حرب عالمية ثالثة، وستكون حربًا نووية مدمرة.

رئيس أوكرانيا يريد أن يدفع الغرب لحرب روسيا

وأشار إلى أن الجانب الأوكراني متمسك بأن روسيا هي المسؤولة عن هذه الصواريخ في بولندا، مؤكدًا أن موسكو تتحدث عن أن الرئيس الأوكراني زيلنسكي يريد أن يدفع الغرب لمواجهة مباشرة مع روسيا بهدف اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأكد أن روسيا أعلنت استمرار عمليتها العسكرية لتحقيق جميع الأهداف، وتؤكد أن الأهداف الروسية ستتحقق سواء عبر إجراء المفاوضات أو عبر العمليات العسكرية.