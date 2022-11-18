محمد الشرنوبي: سعيد بردود الفعل على «إيجار قديم» وشخصية «طارق»

أعرب الفنان محمد الشرنوبي عن سعادته بردود الفعل عن مسلسل «إيجار قديم»، والذي يُعرض حاليًا على قنوات ON، خلال لقائة في برنامج the insider بالعربي.

وقال محمد الشرنوبي، خلال حديثه: «مبسوط جدا من رد الفعل علي مسلسل (إيجار قديم)، وعلي شخصيتي، وشخصية طارق التي أجسدها هو شخص مضغوط دائما، الحياة ضغطاه بشكل كبير، ويرى أن الجميع يضغطون عليه، ورغم كل هذا لم ير مدى حب وخوف والده عليه، مثل أي شاب في سنه في حياتنا العادية».

مسلسل إيجار قديم

مسلسل إيجار قديم من بطولة شريف منير، ومحمد الشرنوبي، وفيدرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، رحمة حسن، علاء زينهم، وآخرون، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، ‏ويعرض على شاشة قنوات ON وON drama، إضافة إلى عرضه على منصة watch it.