إلهام وجدي عن دورها في مسلسل إيجار قديم: فرصة انتظرتها كثيرا

قالت الفنانة إلهام وجدي، التي تظهر لأول مرة على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل «إيجار قديم»، إنها لم تفكر كثيرًا في الموافقة على تجسيد شخصية ليلى خلال أحداث المسلسل، لأنه من الأدوار التي كانت تنتظرها باعتباره فرصة جيدة للظهور أمام المشاهدين بشكل لائق.

وتجسّد إلهام وجدي خلال أحداث «إيجار قديم» شخصية الطبيبة ليلى، امرأة مطلقة ولديها طفلًا صغيرًا، وتعيش في سكن إيجار قديم داخل عقار يمتلكه شريف منير، ومن سكان العمارة صلاح عبدالله، ميمي جمال، محمد الشرنوبي، رحمة حسن، حازم سمير، حنان سليمان، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت.

تجسد دور امرأة مطلقة تعول طفلًا

وأضافت إلهام وجدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها لم تخش في الظهور لأول مرة من خلال شخصية الأم التي تعيش بصحبة طفلها بعد انفصالها عن زوجها، وذلك لاهتمامها بالدور الذي تجسده على الشاشة وما يتضمنه من انفعالات بعيدًا عن المظهر الجمالي.

تترقب الجائزة الثامنة عن فيلم توك توك

وأشارت إلى أن مشاركتها في الفيلم القصير «توك توك» والذي حصلت من خلاله على 7 جوائز ومرشحة لجائزة جديدة قريبًا، بخلاف أن الفيلم نفسه حصد 42 جائزة عالمية، جاء دون استخدامها لأي من أدوات التجميل، واضطرت لإنقاص وزنها نحو 14 كيلو، لإيمانها بأن التمثيل يقوم على الأداء والصدق والاهتمام بالتفاصيل التي تربط المشاهد بالممثل.

وعبّرت عن أمنيتها في تجسيد شخصية فتاة سيكوباتية والمشاركة في عمل فني قائم على الرعب «نفسي أمثّل أدوار كثيرة لأني من الشخصيات التي تحب التنوع، ولذلك أنا عاشقة لمجال التمثيل منذ طفولتي لأنه متعة حقيقية».