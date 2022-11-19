المتهم بتزوير روشتات طبية: «قلدت الأختام الرسمية في مطبعة ببنها»

«استغليت عملي كمندوب في شركة أدوية في التجمع عشان أقدر أقلد وأزور أسماء الدكاترة على الروشتات الطبية، وكمان قدر أعمل ختم شعار الجمهورية عشان أحصل بيه من الصيدليات على كل حاجة عاوزها»، بهذه الكلمات اعترف الطبيب البيطري المتهم بتزوير روشتات طبية بهدف الحصول على أدوية مدرجة بجدول المخدرات وأدوية أخرى مدعومة أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن.

خُطة تزوير الأختام

وأضاف الطبيب البيطري المتهم خلال جلسة تحقيق جديدة أمام النيابة العامة: «أكلاشيهات ختم شعار الجمهورية صنعتها في مطبعة ببنها، وأكلاشيهات أسماء الأطباء عرفت أتصرف فيها لأني شغال مندوب أدوية، فكان كل ده سهل أعمله».

الحصول على أدوية مدعومة وأخرى مدرجة في جدول المخدرات

وعن كيفية حصوله على الأدوية المدرجة في جدول المخدرات أو الأدوية المدعومة، يقول المتهم: «كنت مجمع عدد كبير من الروشتات الفاضية وعليها الختم المزور، وبعد كدة بروح للصيدلية وأطلعلهم الروشتات الطبية المضروبة، ومكنش حد بيشك فيا لأنها مختومة بختم النسر وتوقيع الأطباء، وأطلب منهم أي دواء سواء مدعم أو مُجدول مخدرات».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنه تم القبض على المتهم أثناء تنفيذ نفس الأسلوب داخل إحدى الصيدليات بمنطقة الأزبكية بالقاهرة، وتبين من التحريات أنه طبيباً بيطرياً ويعمل كمندوب في إحدى شركات الأدوية بمنطقة التجمع، وأنه مقيم في منطقة بنها بالقليوبية، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية على المتهم بالتزوير

وحسب ما أوضحه المحامي بالنقض سمير عبد العظيم، فإن الطبيب البيطري المتهم بتزوير أوراق وأختام رسمية سوف يُعاقب حسب المادة رقم 211 من قانون العقوبات المعدل، والتي تنص على: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويراً في تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».