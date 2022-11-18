البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بوادي النطرون في الذكرى الـ10 لتجليسه

ترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي، صباح اليوم، بكنيسة التجلي بمركز لوجوس بدير الانبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور أعضاء المجمع المقدس بالخارج والداخل.

الذكرى العاشرة لتجليس البابا

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بالذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس الثاني بطريركاً للكرسي المرقسي خلفا للبابا شنوده الثالث، ليصبح البابا الـ118 في الكنيسة الأرثوذكسية.

وجرى تجليس «تواضروس الثاني» بطريركا للإسكندرية والكرازة المرقسية في قداس الأحد 18 نوفمبر 2012 برئاسة القائم مقام الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وباشتراك كل أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووفود كل الكنائس في مصر والعالم.

وعمت الفرحة إيبارشيات الكرازة المرقسية، حيث قدم الأساقفة والمطارنة بالكنيسة الأرثوذكسية التهئنة للبابا تواضروس بهذه المناسبة.

تهنئة المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية

وه‍نأ القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، البابا تواضروس بهذه المناسبة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجاء بنص التهنئة: «تهنئة قلبية لأب الآباء وراعي الرعاة المختار من الله المؤيد بروح الله قداسة البابا تواضروس الثاني، بمناسبة العيد العاشر لتجليسه على الكرسي الرسولي الذي للقديس مار مرقس».

وتابع المتحدث باسم الأرثوذكسية، قائلا: «نصلي أن يحفظه الرب للكنيسة المقدسة سنينًا كثيرة وأزمنة سلامية مديدة».