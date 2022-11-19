مي سليم تنتهي من تسجيل أغنيتها الجديدة «إحنا كبنات»

تعود الفنانة مي سليم إلى الغناء مجددًا بعد غياب دام لسنوات حيث انتهت بالفعل، من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «إحنا كبنات»، وذلك في أحد الأستوديوهات التي تقع في منطقة الدقي.

وأغنية «إحنا كبنات» التي تقدمها الفنانة مي سليم تناقش عددًا من الموضوعات التي تهم المرأة وتعاني منها في علاقتها بالرجل، وذلك بطريقة «لايت كوميدي» وعلى أنغام سريعة ومبهجة.

تفاصيل أغنية مي سليم

وتعاونت الفنانة مي سليم فى أغنية «إحنا كبنات» مع الشاعر محمد مصطفى الذي كتب كلمات الأغنية أما الألحان فكانت لمحمود أنور وعن التوزيع فتولى أمره الموزع محمد مجدي.

يذكر أن الفنانة مي سليم تعيش حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة حيث انضمت مؤخرا الى ابطال فيلم التاروت وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين منهم رانيا يوسف وسمية الخشاب وعبدالعزيز مخيون ومحمد عز وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج ابرام نشأت.