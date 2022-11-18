أسعار الذهب اليوم في مصر 2022.. ارتفاع محدود لسعر الشراء وتراجع البيع

ارتفاع ضئيل سجله سعر الذهب اليوم في مصر للشراء، فيما تراجعت قيمة البيع، إذ شهدت غالبية أعيرة المعدن الأصفر في محال الصاغة اليوم، صعودًا محدودًا، بينها سعر الجنيه الذهب الذي تخطي حاجز الـ 10 آلاف جنيها فضلا عن عيار 21 اليوم وعياري 18 و24.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

وترصد بوابة «الوطن»، سعر الذهب اليوم في مصر 2022 في بداية التعاملات، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة:

في البداية وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في محال الصاغة إلى 1449 جنيها للبيع و1454 جنيها للشراء، فيما استقر عيار 22 عند 1328 جنيها للبيع و1333 جنيها للشراء، وعن الذهب عيار 21 فوصل سعره اليوم إلى 1268 جنيهًا للبيع، بينما سجل الشراء نحو 1272 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة

وسجل الذهب عيار 18 اليوم في محال الصاغة نحو 1087 جنيهًا للبيع والشراء وصل لنحو 1090 جنيهًا، وعيار 14 سجل بيع 845 جنيهًا، شراء 848 جنيهًا، وعيار 12 بيع 725 جنيهًا وشراء 727 جنيهًا، والأونصة بيع 45,068 جنيه، وشراء 45,211 جنيه، والجنيه الذهب عند بيع 10,144 جنيها وشراء 10,176 جنيها، وكيلو الذهب بيع 1,449,143 جنيها وشراء 1,453,714 جنيها.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

وفي أسواق المال العالمية استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية، فوصل سعر عيار 12 إلى نحو 24 1,391 جنيها، بما يعادل 56.75 دولار أمريكي، وعيار 22 استقر عند 1,275 جنيها، بما يعادل 52.02 دولار، فيما سجل عيار 21 اليوم 1,218 جنيها بما يعادل 49.66 دولار.

سعر الجنيه الذهب في أسواق المال

أما سعر أوقية الذهب اليوم، فسجل 43,273 جنيها بما يعادل 1,765، والجنيه الذهب سجل 9,740 جنيها بما يعادل 397.28 دولار، وكيلو الذهب 1,391,416 جنيها بما يعادل 56,752 دولار أمريكي.

ووصل سعر عيار 18 اليوم إلى 1,044 جنيها بما يعادل 42.56، وسجل عيار 14 سعر 811.66 جنيه بما يعادل 33.11، وعيار 12 سجل 695.71 جنيه ما يعادل 28.38 دولار، وعيار 9 وصل إلى 521.78 جنيه ما يعادل 21.28 دولار.