سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

ترتفع عمليات البحث اليومية عن سعر سبيكة الذهب اليوم في محلات الصاغة في منتصف معاملات اليوم، حيث يقبل الكثيرون على شراء السبائك الذهبية بسبب قلة المصنعية الخاصة بها مقارنة بالمشغولات الذهبية، كما أنّها مصنوعة من عيار 24 الأعلي من حيث نقاء الذهب.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي أسعار الذهب بجميع أعيرته، إضافة إلي سعر سبيكة الذهب اليوم وقيمة المصنعية التي تضاف عليها وفق النشرة السعرية اليومية التي تصدرها الشعبة العامة لذهب باتحاد الغرف التجارية والتي جاءت كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

وسجلت الأعيرة المختلفة من الذهب في منتصف المعاملات اليوم في محلات الصاغة وفق النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية كما يلي:

ووصل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 24 لنحو 1381.7 جنيه.

وبلغ سعر الذهب من عيار 21 اليوم 1209 جنيهات.

سجل سعر الذهب من عيار 18 نحو 1036 جنيها للجرام.

وصل عيار 14 لنحو 808 جنيهات للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 9672 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب اليوم

وتباع سبيكة الذهب، كقطعة من الذهب الخام مختومة ومدموغة وهي من عيار 24، وتُباع الآن بمحلات الصاغة بنحو 1381.7 جنيه.

ويمكن شراء السبائك حسب عدد الجرامات التي يرغب بها المشتري، وتتوفر سبائك مدموغة ومختومة ومغلفة بأسماء الشركات والعلامات التجارية المنتجة، والتي يمكن الحصول عليها بشكل مباشر من الصائغ.

المصنعية على سعر سبيكة الذهب

ووفق تجار الذهب، فإنّ سبيكة الذهب هي الأقل من حيث المصنعية من بين جميع المشغولات الذهبية، لذلك يفضلها المستثمرون ورجال الأعمال، وتتراوح قيمة المصنعية من 35 إلى 75 جنيهًا للجرام، حسب المنطقة والعلامة التجارية.