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البابا فرانسيس: الفاتيكان مستعد للتوسط لإنهاء الأزمة الأوكرانية

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أ ش أ
10:51 ص | الجمعة 18 نوفمبر 2022
بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

أكد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، مجددا اليوم، أن الفاتيكان على استعداد لفعل أي شيء ممكن من أجل التوسط وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

بابا الفاتيكان: أدعو الجميع إلى عدم الاستسلام

ودعا البابا فرانسيس، في تصريحات نقلتها قناة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية في نشرتها الناطقة بللغة الإنجليزية: «أدعو الجميع إلى عدم الاستسلام»، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد بأن المصالحة بين موسكو وكييف ممكنة.

وقال البابا فرانسيس: «إنه يجب على الجميع الالتزام بتنقية القلوب، بدءا بأنفسهم، ثم نزع فتيل العنف ووقفه، يجب أن نكون جميعا مسالمين، نريد السلام وليس مجرد هدنة قد تؤدي فقط إلى إعادة التسلح، إن السلام الحقيقي هو ثمرة الحوار».

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بقلم أ ش أ