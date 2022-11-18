تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان، اليوم الجمعة، تصدير 31 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا، حيث غادرت السفينتين دليلة والحرية 2 والسفينة PROPEL PROGRESS، وعلى متنها 31 ألف طن فوسفات، متجهة إلى الهند، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب.

تداول البضائع بموانئ البحر الأحمر

وأشار بيان المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و780 شاحنة و83 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و380 شاحنة 43 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع، و400 شاحنة و40 سيارة.

تصدير 31 ألف طن فوسفات إلى الهند

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتان دليلة والحرية 2 والسفينة PROPEL PROGRESS، وعلى متنها 31000 طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة VENTURE DYLAN فارغة متجهة إلى المغرب.

كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و240 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سيناء، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وآيلة.