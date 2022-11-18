الرئيس الفرنسي: الأزمة الأوكرانية هي مشكلة آسيا أيضا

حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدول الآسيوية إلى الانضمام إلى الإجماع المتزايد ضد الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه الأزمة تعد مشكلة آسيا أيضا.

ماكرون: الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار

وقال ماكرون، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» المنعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك حسبما ذكرت قناة «فرنسا 24»، الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم، إن فرنسا تحاول تحقيق إجماع متزايد من أجل القول إن هذه الأزمة هي مشكلتكم أيضا، لأنها ستؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار.

يشار إلى أن منتدى «أبيك»، يضم 21 دولة وهي استراليا وبروناي وكندا وتشيلي والصين وهونج كونج وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو والفلبين وروسيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة وفيتنام.