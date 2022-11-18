بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 7.8 مليون لاجئ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد إلى 7 ملايين و808 ألاف لاجئ، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

غادر نحو 20 ألفا آخرين عائدين إلى أوكرانيا

وأفادت الوكالة، حسبما ذكر «راديو بولندا»، في نشرته الإنجليزية اليوم الجمعة، بأن نحو 22 ألفا و100 لاجئ وصلوا من أوكرانيا إلى بولندا أمس، فيما غادر نحو 20 ألفا آخرين عائدين إلى بلادهم ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 6 ملايين لاجئ.

يُشار إلى أن بولندا كانت مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.