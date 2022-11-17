أوكرانيا وروسيا تتوصلان إلى اتفاق لتمديد «تصدير الحبوب» 120 يومًا

نقلت هيئة الإذاعة الألمانية «دويتش فيله»، عن وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، أن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين أوكرانيا وروسيا، سوف يستمر لمدة 120 يوما آخرين، وتابع «كوبراكوف»، أنه تم التوصل إلى تسوية لاتفاق تصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة.

جوتيريش يرحب بتمديد الاتفاق

وأضاف تقرير «دويتش فيله»، أن الوزير الأوكراني أكد أن ما حدث يعد خطوة أساسية ضمن معركة مكافحة نقص الغذاء، ونقل التقرير عن مسئول رفيع قوله إن الاتفاق سيبقى ساري المفعول بموجب المتغيرات الأخيرة لمدة أربعة أشهر.

ومن جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باتفاق جميع الأطراف على مواصلة تصدير الحبوب، ما يمثل مبادرة من أجل تسهيل الملاحة الآمنة لتصدير المواد الغذائية والأسمدة.

موسكو تلمح لوقف العمل بالصفقة

كانت موسكو وكييف قد توصلتا إلى اتفاق للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية بالمرور عبر البحر الأسود، كجزء من الجهود المبذولة للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية الحالية، ونتيجة للاتفاقية، تمكنت السفن من الإبحار في طرق معينة بين أوكرانيا ومضيق البوسفور دون خوف من التعرض للهجوم، وفي بداية هذا الشهر، وأعربت موسكو عن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت ستمدد الاتفاقية، التي كان من المقرر أن تنتهي في 19 نوفمبر.

ويعد الاتفاق ضروريا لضمان حصول البلدان النامية في أفريقيا والشرق الأوسط على إمدادات غذائية كافية، حيث تعد أوكرانيا إلى جانب روسيا من أهم مصدري القمح في العالم، وتسببت الحرب في أوكرانيا في توقف صادرات الحبوب، وهو الأمر الذي استمر لأكثر من أربعة أشهر قبل أن يتم حله، كما هددت روسيا بالانسحاب من الصفقة إذ لم يتم منح الفرصة الكاملة للصادرات الروسية بالوصول إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى أزمة حبوب عالمية.