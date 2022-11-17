«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة، مستمرة في الانخفاض على أغلب مناطق الجمهورية، والأجواء خريفية معتدلة على الأنحاء كافة بسبب تأثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية معتدلة تماما قادمة من على البحر المتوسط، وهي كتل هوائية شمالية تؤدي إلى اعتدال الأجواء.

وأضافت «غانم»، أن هناك شعور بالأجواء الخريفية المعتدلة في فترة النهار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وحلايب وشلاتين حتى محافظات شمال الصعيد.

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، قائلة: «أجواء مائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، ولكن فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، وبخاصة الساعات المتأخرة والصباح الباكر، يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة».

فارق قيم الحرارة يصل إلى 12 درجة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الفرق في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل يصل إلى 10 و12 درجة مئوية في بعض الأماكن، وتكون الأجواء مائلة للبرودة على الأنحاء كافة».

استمرار فرص سقوط الأمطار

وأكدت «غانم»، أن اليوم سيشهد استمرار سقوط الأمطار، حيث بدأت خلال الصباح الباكر على محافظة الإسكندرية، وهناك استمرار لفرص سقوط الأمطار على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، وستمتد إلى بعض المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وحلايب وشلاتين ومرسى علم، ولكن هذه الفرص خفيفة في أغلب المناطق على فترات متقطعة.