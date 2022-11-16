إبراهيم عيسى: مصر حققت طفرة في الطرق.. والحوادث سببها قلة وعي قائدي السيارات

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر صعدت في مؤشرات جودة الطرق وحققت طفرة كبيرة في تطوير حركة السير، وأصحبت الطرق ممتدة لآلاف الكيلومترات وسهلت حركة المرور، ورغم ذلك لا تزال هناك حوادث مميتة تخلف مئات القتلى وآلاف المصابين على الطرق، وذلك لقلة وعي قائدي السيارات بجميع أنواعها.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامج حديث القاهرة، على قناة القاهرة والناس، أن مستوى قيادة السيارات في مصر كاشف لثغرات كبيرة في السمات الشخصية، قائلا: «ليس هناك فائدة من تطوير الطريق قبل تطوير وعي المواطن؛ فهناك من يقود سيارته بسرعة عالية».