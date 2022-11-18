الأرصاد: استقرار حالة البحر بالإسكندرية.. وارتفاع الأمواج لا يؤثر على حركة الصيد

تشهد حالة البحر المتوسط استقرارا في حركة الأمواج اليوم، مع اعتدال الطقس بعد نوة المكنسة التي ضربت الإسكندرية خلال الأيام الماضية، الأمر الذي يعطي فرصة لممارسة مهنة وهواية الصيد بشكل آمن، بالإضافة إلى استمرار عمليات الملاحة في ميناء الإسكندرية.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن معدل ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط في الإسكندرية اليوم يتراوح ما بين 1.25 إلى 1.75 متر، وهو الأمر الذي وصفته بالمعتدل في ظل اعتدال الطقس على عروس البحر الأبيض المتوسط، اليوم الجمعة، وغياب التوقعات بهطول أمطار مع سرعة رياح تبلغ 15 كيلو مترا في الساعة.

تأثير حالة البحر على حركة الصيد في الإسكندرية

ويقول صلاح عبدالسلام، أحد كبار الصيادين في منطقة بحري بالإسكندرية، إن ارتفاع الأمواج وحالة البحر تؤثر على حركة الصيد، مشيراً إلى أن الفترة ما بعد النوات تكون أفضل فترات الصيد، حيث تهدأ الأمواج عما كان عليه الوضع سابقا وبالتالي يمكن للصيادين الصيد بشكل آمن.

وأضاف عبد السلام لـ «الوطن»، أن الأمواج المتوسطة تساعد على تقليب البحر وجعل السمك أكثر على الشواطئ، ما يزيد من فرصة حصد عدد أكبر من الأسماك، مشيراً إلى منع الصيد خلال فترات النوات مع ارتفاع الأمواج حرصا على سلامة الصيادين.

استمرار حركة الملاحة مع ارتفاع الأمواج

من جهته، أكد أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، لـ «الوطن»، أن بوغازي الإسكندرية مستمر في العمل، حيث أن حركة الأمواج متوسطة ولم تسبب أي وقف لعمليات الملاحة.