ضبط 3200 كيس شعرية سريعة التحضير فاسدة في سوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، عدة حملات مكبرة، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، والتصدي لمخالفات الوائح والقوانين، ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت عن ضبط أكثر من 3 آلاف كيس شعرية سريعة التحضير غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط شعرية سريعة التحضير فاسدة

وقال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم شن حملات تموينية مكبرة على مستوى المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، مضيفا أنها أسفرت عن ضبط 3200 كيس شعرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بينها عدد من الأكياس مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وذلك بعدد من محلات البقالة دائرة المديرية

إخطار بضبط 3 آلاف كيس شعرية فاسد

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 3200 كيس شعرية سريعة التحضير غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بينها عدد من الأكياس مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، وذلك بعدد من محلات البقالة.

وأكد وكيل تموين سوهاج، أنه تم تحرير المحضر اللازم بكل واقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.