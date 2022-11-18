سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المحلي، عن استقرار سعر الدولار اليوم للبيع والشراء، عند نفس القيمة التي انتهى عندها أمس في كافة البنوك الحكومية والخاصة، نها بنوك الأهلي ومصر والمركزي المصري.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجل شراء الدولار نحو 24.43 جنيه، والبيع 24.52 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي سجل 24.44 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

ووصل سعر الدولار، في المصرف المتحد نحو 24.41 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك مصر إلى 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، بلغت قيمة شراء العملة الأمريكية اليوم نحو 24.46 جنيه و24.51 جنيه للبيع، مع بداية التعاملات داخل بنك CIB.

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر صرف الدولار اليوم نحو 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، وداخل بنك الإسكندرية بلغ سعر صرفه اليوم نحو 24.44 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.51 جنيه، وبلغ صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 24.48 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، في بنك المصري الخليجي، نحو 24.48 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وصل سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 6.48 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 6.52 جنيه، وفي البنك الأهلي نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، بينما داخل بنك الإسكندرية 6.47 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس 6.46 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.