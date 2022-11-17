سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

واصل سعر صرف الدولار استقراره اليوم في البنوك المحلية والأجنبية داخل مصر، وسط تباينات وفروق بسيطة بداية التعاملات، وفق إفصاح المواقع الرسمية للبنوك.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية تباينا مع بداية المعاملات الصباحية في البنوك المختلفة، ووفقا للمواقع الرسمية للبنوك جاء سعر الدولار كالتالي:

- بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

- سجل سعر شراء الدولار 24.43 جنيه، والبيع 24.52 جنيه، مع بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي.

- وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

- في المصرف المتحد سجل الدولار 24.41 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

- بلغت قيمة شراء العملة الأمريكية اليوم نحو 24.46 جنيه و24.51 جنيه للبيع، مع بداية التعاملات داخل بنك CIB.

- وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر صرف الدولار اليوم نحو 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.

- وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر صرفه اليوم نحو 24.44 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.51 جنيه.

سعر صرف الدولار في البنوك الاجنبية اليوم

- بلغ صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 24.48 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.

- سجل سعر صرف الدولار في بنك المصري الخليجي، نحو 24.48 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

- وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي 24.44 للشراء، 24.51 للبيع.