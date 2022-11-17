الذهب يتراجع عالميا أمام الدولار.. وعيار 18 بـ1083 جنيها في مصر

تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 1770 دولارًا للأوقية اليوم، للجلسة الثانية على التوالي، حيث كان الدولار مدعومًا ببيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، والتي خيمت على توقعات التضخم وأشارت إلى الحاجة للمزيد من رفع أسعار الفائدة.

سعر الفائدة

واصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الإشارة إلى موقف متشدد حازم، حيث أكدت ماري دالي رئيسة بنك سان فرانسيسكو، أنّ التوقف المؤقت لرفع سعر الفائدة غير مطروح على الطاولة، بينما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إستر جورج، إنّ صانعي السياسة يجب أن «يحرصوا على عدم التوقف في وقت قريب جدًا».

وانخفض الذهب أيضًا، حيث بدأت التدفقات على الملاذ الآمن مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية الأخيرة في التلاشي، وتاريخيًا وصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2074.88 دولار للأوقية في أغسطس 2020، ويُتوقع تداوله عند 1749.83 دولار بحلول نهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1687.66 في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ومحليا، سجّل سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر، 1445 جنيها للجرام من عيار 24، و1264 جنيه لعيار 21، و1083 لعيار 18، و834 لعيار 14، فيما سجل سعر الجنيه (8 جرامات عيار 21) 10112 جنيها.