رئيس برلمان شباب مصر: أجرينا انتخابات الأعضاء إلكترونيا لأول مرة

سلط برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، الضوء على دور برلمان شباب مصر الإيجابي في التفاعل مع مختلف القضايا المهمة في الدولة.

برلمان شباب مصر امتداد لبرلمان الطلائع

وقال محمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر، إنه جرى فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب عن طريق الاستمارة الإلكترونية بموقع وزارة الشباب والرياضة، وتقدم أكثر من 20 ألف شاب على مستوى الجمهورية، لاختيار 596 عضوا ممثلين لمراكز الشباب بمختلف أنحاء الجمهورية، من خلال انتخابات إلكترونية لأول مرة.

ولفت إلى أنه جرى تشكيل هيئة مكتب برلمان شباب مصر لأول مرة منذ 2013، حيث شهدت الانتخابات منافسة كبيرة في أجواء رائعة.

ونوه بأن فكرة تكوين برلمان شباب مصر مستمدة من برلمان الطلائع التابع لوزارة الشباب والرياضة في عام 1999، والذي جرى تطويره مع مرور الوقت، لينطلق برلمان الشباب المصري في عام 2003.

وأضاف «محمود»، أن برلمان الشباب في 2003 شهد مصادفة غريبة حيث أصبح رئيسه حينها رئيسا للجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب آنذاك، مشيرا إلى أن نائب محافظ بني سويف الحالي هو ابن برلمان الشباب، متوقعا بأنه سيكون هناك نماذج كثيرة للغاية من برلمان الشباب في مجلسي النواب والشيوخ خلال السنوات المقبلة.

خطط لتثقيف وتدريب الشباب

من جانبه، قال المهندس أحمد دياب، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي ببرلمان شباب مصر، إن انتخابات برلمان شباب مصر أجريت في شهر أبريل الماضي في أجواء من الشفافية، لافتا إلى أن اللجنة تضع خطط لكيفية استهداف الشباب بالمراكز الشبابية للتثقيف والتدريب على أساسيات البحث العلمي من خلال الدورات التدريبية والندوات، وتقديم منح مجانية برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأشارت سهيلة عزت، عضو لجنتي التغير المناخي والبحث والتطوير ببرلمان الشباب، إلى أن تجربة برلمان الشباب كانت من أولى التجارب الرائدة لمحاكاة مجلس النواب، للإعداد جيل من الشباب لديه القدرة على المشاركة في الحياة السياسية وطرح الأفكار والآراء في الحوار الوطني، تماشيا مع الاستراتيجية الخاصة ببناء الإنسان.