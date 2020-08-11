"برلمان شباب مصر" يساعد كبار السن على أبواب انتخابات الشيوخ ببورسعيد

حرص شباب وفتيات "برلمان شباب مصر" التابع لمديرية الشباب والرياضة علي مساعدة كبار السن وذوي القدرات الخاصة وذلك أمام لجان إنتخابات مجلس الشيوخ ببورسعيد.

ووفرت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد الكمامات علي أبواب لجان الإنتخابات وذلك لتوزيعها علي الناخبين لحمايتهم من مخاطر الإصابة بكورونا.

وفتحت لجان انتخابات مجلس الشيوخ أبوابها في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأثنين، في الموعد الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات. حيث أقبل عدد من المواطنين علي لجان الانتخاب وذلك حرصاً علي الإدلاء باصواتهم في الساعات الأولي من إنطلاق مارثون إنتخابات مجلس الشيوخ.

وشهدت اللجان إجراءات أمنية مكثفة وذلك بالتزامن مع فتح أبوابها أمام الناخبين ، وبدء إستقبال الناخبين للإدلاء باصواتهم. وتعد بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألفا و919 ناخبا، موزعين على 98 مركزا انتخابيا، تضم 108 مقر انتخابي ولجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بقسم الشرق 40 ألف و611 ناخب موزعين على 7 مراكز انتخابية تضم 7 مقار ولجان فرعية، وقسم العرب 55 ألف و81 ناخب موزعين على 11 مركز انتخابي يضم 11 مقر ولجنة فرعية، وقسم المناخ 75 ألف و888 ناخب موزعين على 20 مركز انتخابي تضم 20 مقر ولجنة فرعية، وقسم الضواحي 86 ألف و31 ناخب موزعين على 16 مركز انتخابي تضم 16 مقر ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد أول 60 ألف و822 ناخب موزعين على 11 مركز انتخابي تضم 11 مقر ولجنة فرعية، وقسم بورفؤاد ثاني 5 ألاف و625 ناخب موزعين على مركز انتخابي واحد يضم مقر ولجنة فرعية واحدة. بينما يبلغ عدد الناخبين بقسم الزهور 157 ألف و449 ناخب موزعين على 22 مركز انتخابي تضم 32 مقر ولجنة فرعية، وقسم جنوب أول 17 ألف و471 ناخب موزعين على 4 مراكز انتخابية تضم 4 مقار ولجان فرعية، وقسم جنوب ثاني 15 ألف و941 ناخب موزعين 6 مراكز انتخابية تضم 6 مقار ولجان فرعية.