بالتزامن مع ذكرى تجليسه.. عودة الحياة للأديرة في عهد البابا تواضروس

يصادف اليوم احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس الثاني، كبابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية، خلفا للبابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117، ليكون بذلك البابا تواضروس البطريرك رقم 118 في تاريخ بطاركة الكنيسة الأرثوذكسية.

التعمير الرهباني في عهد البابا تواضروس

وشهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الخارج والداخل توسعات كثيرة في حياة الرهبنة، حيث أعترف المجمع المقدس، الهيئة العليا بالكنيسة، برئاسة البابا تواضروس الثاني، وبحسب المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم تم الاعتراف بـ19 ديرا في الخارج والداخل، كما تم رسامة عدد من الأساقفة للأديرة، في إطار اهتمام البابا تواضروس بالتعمير الرهباني والحياة الرهبانية.

وتستعرض «الوطن» الأديرة التي تم الاعتراف بها خلال 10 سنوات لتجليس البابا بحسب الموقع الإلكتروني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

- دير الأنبا انطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو 2013

- دير الأم سارة بالمنيا للراهبات – يونيو 2013

- دير الأنبا متاؤوس الفاخوري للرهبان إسنا – نوفمبر 2013

- دير البتول للراهبات ملوي – نوفمبر 2013

- دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا – نوفمبر 2013

- دير الأنبا مكاريوس السكندرى – يونيو 2014

- دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط – مايو 2015

- الاعتراف بدير القديسة دميانة والأنبا مويسيس للراهبات البلينا – يونيو 2016

- الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة في دواسونفل أتلاتنا جورجيا – يونيو 2016

- ديرالقديس العظيم الأنبا موسى القوى طريق العلمين – يونيو 2016

- دير مار بقطر الخطاطبة – يونيو 2017

- دير مارجرجس للراهبات أيرلندا – مايو 2018

- دير القديس هرمينا السائح بأسيوط.

- دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق الاسماعيلية.

- دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الامريكية.

عودة الحياة الديرية

كما عادت الحياة الرهبانية لبعض الأديرة منهم:

- الأنبا بيجول والأنبا بيشاي بسوهاج – نوفمبر 2014

- دير الملاك ميخائيل في برية الأساس بنقادة – نوفمبر 2014