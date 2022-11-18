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«الداخلية» تضبط 43 ألف مخالفة مرورية خلال يوم واحد

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:49 م | الجمعة 18 نوفمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 43294 مخالفة مرورية متنوعة.

أبرز المخالفات المرورية

حسب بيان وزارة الداخلية، تم تحرير (10422) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

293 مخالفة السير دون تراخيص.

(8) دراجات نارية مخالفة.

(19) مخالفة موقف عشوائى.

(15) مخالفة لشروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير (452) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وبيان آخر لوزارة الداخلية، فإنه فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (452) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع