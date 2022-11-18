ناجي قمحة: مصر أدارت فعاليات قمة المناخ بنجاح كبير.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ نجاح أي دولة في تحقيق أهدافها يرتبط بالاستراتيجية التي وضعتها وكيفية ترجمة الأهداف على الأرض، وكيف استطاعت أن تكون مؤثرة وفاعلة في توصيل رسالتها من خلال استضافة أي منتدى أو مؤتمر، موضحا أنه بالنسبة لقمة المناخ cop27 تشارك فيه نحو 190 دولة، وتحديدا 40 ألف مشارك بتمثيلات مختلفة من ملوك ورؤساء ووزراء ورؤساء حكومات والمنظمات غير الحكومية.

الدولة المصرية أدارت هذه الفعاليات بنجاح كبير

وأضاف قمحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من ‏تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، عبر الفضائية المصرية والقناة الأولى، أن الدولة المصرية أدارت هذه الفعاليات بنجاح كبير، وهو ما يعكس عدة أمور، مثل الاستعداد اللوجستي والقدرة التنظيمية الهائلة من خلال القدرة على توفير الأماكن المناسبة مثل المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء، حيث جرى مضاعفة أماكن الأجنحة التي تشهد استعراض أنشطة الدول المشاركة، بواقع 165 جناح، مقارنة بـ 80 جناحا في الدورة الاخيرة.

كل هذه الأمور كانت مرصودة بدقة شديدة من قبل الإعلام الدولي

وشدد قمحة على أن كل هذه الأمور كانت مرصودة بدقة شديدة من قبل الإعلام الدولي، ومنذ اللحظة الأولى رصدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ردود الأفعال على القدرات المصرية.