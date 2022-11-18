القبض على مسجل خطر استولى على أموال الشباب بحجة تسفيرهم للخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الهجرة والإقامة بالخارج والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، يقيم بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي السفر للخارج من خلال الزعم بقدرته على تسهيل إجراءات حصولهم على تأشيرات سفر وهجرة وإقامات دائمة ببعض الدول على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية، وكذا إيهامهم برفض تلك الدول قبول أوراقهم للحصول على الإقامة لعدم توافر الشروط لديهم عقب استلامه المبالغ المالية وعدم ردها إليهم.

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط عدد من الأكلشيهات المقلدة منسوب صدورها لشركات تجارية مختلفة يستخدمها المتهم في تزوير شهادات خبرة بأسماء عملائه، وكشفي حساب بنكي باسمين مختلفين، و2 سجل تجارى باسمي شخصين مختلفين وبطاقتي قيد بسجل المستوردين، جميعها مزورة بالكامل، و12 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة وعملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه الإجرامي، وكذا الأدوات المستخدمة لتصنيع الأكلشيهات واصطناع المحررات المزورة.

اعتراف المتهم

وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.