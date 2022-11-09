حوادث اليوم: عاطل ينتحل صفة ضابط.. وسقوط 12 تاجر مخدرات بالقليوبية

على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نجحت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في كشف ملابسات العديد من الجرائم والحوادث في مختلف أنحاء الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز الوقائع التي شهدتها المحافظات المختلفة في الساعات الماضية والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية.

عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين في عين شمس

في منطقة عين شمس بالقاهرة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على أحد الأشخاص أثناء شروعه فى سرقة أحد المواطنين عن طريق أسلوب «انتحال الصفة»، وكانت قوة أمنية سمعت صوت استغاثة من مواطن أثناء مرورها، واتضح أن عاطلا وبحوزته طبنجة صوت، استوقف أحد المواطنين وادعى أنه رجل شرطة وقام بتفتشيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط حشيش بحوزة شخصين بقصد الإتجار في الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، تمكنت قوة أمنية أثناء مرورها من القبض على شخصين مقيمين في دائرة مركز شرطة القنطرة، أثناء استقلالهما سيارة، وكان بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش يصل وزنهم إلى 1,200 كيلو جرام، بالإضافة إلى مبلغ مالى، واعترف المتهمان بالواقعة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

محاولة شخصين تهريب 188 هاتفا محمولا من منفذ السلوم

وفي ميناء السلوم البري، نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخصين أثناء محاولتهما تهريب 180 من الهواتف المحمولة، وذلك أثناء خروجهما من الميناء في سيارة نقل، وكانا يحاولان تهريب هذه الهواتف المحمولة إلى خارج الميناء ودون دفع الرسوم الجمركية المستحقة، ووصلت قيمة المضبوطات إلى 2.5 مليون جنيهاً تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على 12 تاجر مخدرات في القليوبية

وفي محافظة القليوبية، وجهت الأجهزة الأمنية حملة أمنية استهدفت كافة دوائر الأقسام والمراكز في نطاق المحافظة بأكلمها، وأسفرت النتائج عن ضبط 11 قضية إتجار فى المخدرات، كانوا بحوزة 12 متهما، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.