القبض على أب وابنه بتهمة النصب على المواطنين في 20 مليون جنيه

القت الاجهزة الامنية القبض على اب وابنه لقيامهما بالإستيلاء على قرابة 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات قطاع الأمن العام قيام كل من (مالك مدشة لجرش الذرة ومنتجات الأعلاف ، ووالده "بالمعاش") بالإستيلاء على مبلغ مالى وقدره (4 مليون و 300 ألف جنيه) فى غضون عام 2021 من أحد المواطنين ، وذلك حال سفره لإحدى الدول ، وقيامه بتحرير محضر ضد المشكو فى حقه الأول ، وكذا سابقة تحرير زوجته وآخرين عدة قضايا ضد المشكو فى حقه الأول بذات المضمون.

19 مليون و 770 ألف جنيه

وبإستكمال التحريات تبين قيام المتهمان بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح مالية، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغ إجماليها (19مليون و 770 ألف جنيه) وتوقفا عن سداد الأرباح ، وسابقة إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقه الأول فى حينه بإحدى الوقائع.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.